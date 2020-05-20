美民主党要求政府公布台积电在美建厂细节

美国民主党议员周二（19日）敦促特朗普政府回答有关台积电在美国建设一座120亿美元（170亿新元）晶圆厂的“严肃问题”，提出国家安全顾虑，以及可能存在未披露的补贴。

据路透社报道，台积电上周公布了这项计划，美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)也宣告这反映出特朗普带动的“美国制造业复兴”。台积电为全球晶圆代工龙头，也是苹果等美国科技巨头的供应商。

美国参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)和另外两位议员在周二致罗斯和美国国防部长埃斯珀(Mark Esper)的信中称，他们“非常支持”政府促使半导体工厂“入驻”美国的努力。

但舒默、李希(Patrick Leahy)和Jack Reed敦促提高透明度，要求政府考虑“那些已经在美国建立可观业务的企业”，提到美光(Micron Technology)、格芯(Global Foundries)和Cree等公司。

这些议员在论及台积电设厂计划时写道：“对于这个项目如何考虑国家安全规定，以及如何与建立多元化美国半导体制造供应链的整体策略保持一致，我们有着许多的疑问。”

他们补充称：“我们要求在进行这类协商或讨论之前，先向相关主管机关及拨款委员会报告这些计划，包括对于融资、税惠、核发执照及其他激励措施的承诺。”

台积电也是中国电信业巨擘华为的主要供应商，现已被卷入美中之间的全球科技战之中。

美国去年将以国家安全的理由将华为列入黑名单，而美国旨在控制华为取得全球芯片供应的新规定可能令台积电受到打击。但根据路透报导，美国与台积电协商在美国设厂已有数年时间，因美国试图将更多芯片制造线移回国内。