瑞幸咖啡关联企业神州优车欲出售权益充实资本

消息人士透露，与身陷丑闻的中国企业瑞幸咖啡存在关联的叫车服务提供商神州优车(UCAR)正在寻求增资。

据路透社报道，了解情况的人士告诉路透，神州优车正考虑出售所持有的一支人民币基金有限合伙人权益，价值10亿元人民币。

分析指，此事突显瑞幸咖啡伪造交易事件产生的波及效应，身兼这两家公司董事长的陆正耀想方设法避免出现现金短绌的情况。

陆正耀是神州优车最大的股东，持股比例约为10%。该消息人士称，神州优车正在接洽潜在投资者，欲出售由大钲资本管理的优车产业基金30.75%有限合伙人权益。

目前瑞幸咖啡事件影响到陆正耀的利益，也打击了投资者对美国上市中资企业的信心。瑞幸咖啡在4月2日爆出其2019年许多销售数字造假，股价暴跌逾80%。神州优车的股价自那时以来也下挫将近60%。

神州优车集团在4月17日表示，这起丑闻已促使金融机构和供应商要求其付款，该公司正在考虑如何避免更大的流动性冲击。

该公司上月表示，已同意以2.5亿元人民币向优车产业基金出售一家金融科技公司的部分股权，并以至多1.44亿美元将其所持汽车租赁公司神州租车的部分股权出售给美国华平投资集团(Warburg Pincus)。神州租车也是陆正耀创立的。

上述两名消息人士说，自2017年成立以来，优车产业基金已筹资约32.5亿元人民币，专注于汽车和消费相关投资，例如电动汽车生产商小鹏汽车。

该基金的注册信息显示，其最大有限合伙人是神州优车集团以及中国工商银行和瑞士信贷的资产管理合资公司的一家子公司，该子公司投资15亿元人民币。