蔡英文就职未提“九二共识” 国台办发言人马晓光批单方面破坏两岸关系

中国大陆国台办发言人马晓光今天（20日）就台湾总统蔡英文就职讲话中有关两岸关系内容应询表示，当前，两岸关系形势复杂严峻。民进党当局拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，单方面破坏两岸关系和平发展的政治基础。

据新华社报道，马晓光说，一些政客制造两岸对立，阻挠两岸交流合作，企图从地理和法理上切割台湾与大陆的关系。他们加紧勾连外部势力破坏台海和平，“以疫谋独”。极少数“台独”分裂分子鼓噪所谓“修法”“公投”，图谋“法理台独”。这些都严重损害台湾同胞福祉，严重损害中华民族根本利益，严重威胁台海和平稳定。

马晓光强调，祖国统一是中华民族伟大复兴的历史必然，是任何人任何势力都无法阻挡的。“台独”是逆流，是绝路。我们坚持“和平统一、一国两制”基本方针，愿意为和平统一创造广阔空间，但绝不为各种形式的“台独”分裂活动留下任何空间。我们有坚定的意志、充分的信心、足够的能力捍卫国家主权和领土完整，绝不容忍任何分裂国家的行为，绝不容忍任何外部势力干预中国内政。

马晓光表示，我们将继续团结广大台湾同胞，共同努力促进两岸同胞交流合作，融洽两岸同胞感情，深化两岸融合发展。我们积极帮扶广大台商台企纾困和复工复产，支持广大台胞在祖国大陆享有更多发展机会和获得感。我们愿意在坚持“九二共识”、反对“台独”的共同政治基础上，同台湾各党派、团体和人士加强交往，继续就两岸关系和民族未来开展对话协商，为推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一和实现中华民族伟大复兴而共同奋斗。