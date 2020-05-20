中国工信部长称对产业链供应链稳定充满信心

中国工业和信息化部部长苗圩今天表示，对产业链、供应链稳定充满信心，中国对外开放的大政策不改变，中方也反对贸易保护主义、反对单边主义。

据路透社报道，他在国新办发布会上称，从总体上来看，中国的产业体系完整，产业链完整，特别是中国是一个大市场，这个诱惑力是巨大的，谁要是不顾这种客观规律，违反客观规律，就会受到规律的惩罚。

“有可能你转移了，别的企业就进来了，失去的市场再想把它夺回来，那要付出加倍的努力。”苗圩称。

当被问及全球疫情之下已经复工复产企业有可能面临再次减产停产的风险，该如何应对时，苗圩称，是否减产是由市场需求决定的，现在影响最大的是国际市场，虽然1-4月中国人民币计价进出口有小幅增长，但如果国际疫情不能够得到有效控制，这是不可持续的。

他表示，风险肯定有，复工复产以后又会减产甚至停产，但中国的应对总方向就是迅速地启动内需，来弥补外需带来的负面影响。特别是启动有效消费的需求，用内需、用消费拉动经济增长。

“对产业链的问题，我们要关注、要关心，但是不要把它过分政治化。我相信所有的企业家都会有一个正确的判断，有一个正确的选择。”苗圩表示。

据他介绍，最近工信部一个调查显示，大约有40%的外资企业表示近期还要加大对中国的投资。

他并指出，产业链在国际上是有经济规律的，不以某些人的意志为转移，更不要更多地掺杂一些政治方面的因素。企业一般都是在靠近大市场的地方来布局自己的产业链，一般都会选择相对成本比较低的地方设置自己的企业。

另外，工业体系完整、制造业体系完整也是非常重要的一个因素，还有国际物流运输，以及现在疫情造成的单边主义、贸易保护主义等等，对于这些因素企业会冷静考虑。

他表示，中国需要做好自己的事情，就是政府要树立为企业服务的思想，要创造更好的营商环境，创造一个公平竞争的市场秩序，保护知识产权，打击不法做法，“我相信企业家会做出一个正确的选择”。