两会首场发布会下午3时召开 媒体在第二现场准备就绪

中国“两会”（全国人大、全国政协年会）首场媒体活动——全国政协新闻发布会今天下午3时召开，受邀媒体在发布会分会场准备就绪。

出于疫情防控，今年两会的新闻发布会均以视频连线方式举行。经过严格的核酸检测后，出席发布会的媒体下午2时多在北京梅地亚中心二层的发布厅就坐。中外记者届时将通过视频，向身处人民大会堂主会场的全国政协发言人郭卫民提问。

北京梅地亚中心二层的发布厅。（杨丹旭摄）

梅地亚中心在往年的两会期间，也会举办一些重要的新闻发布会，例如外交部长记者会。不过与过去相比，今年会场的座椅摆放间隔距离显著拉大，座椅之间间隔一米，每张座椅上也放着医用酒精消毒棉片。据估计，在第二现场的媒体座席大约有80个左右。

座椅之间间隔一米，每张座椅上也放着医用酒精消毒棉片。（杨丹旭摄）

官方在会场前方设立三个大屏幕，发布会开始后，记者将通过大屏幕与发言人交流。大会工作人员在发布会前通知在场人员，现场可不戴口罩，记者提问时最好不戴口罩。

今天较早前，受邀出席发布会的境外媒体记者已在指定酒店接受核酸检测，并在等候结果期间接受隔离。在通过核酸检测后，媒体人员统一由官方安排前往梅地亚中心。

因为疫情原因，今年的全国两会延迟两个多月才召开。梅地亚中心是每年两会的记者中心，不过今年这里仅向受邀参加发布会并通过核酸检测的记者开放。（联合早报北京特派员杨丹旭）