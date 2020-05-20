中国医生发现东北冠病病毒携带时间比武汉长

中国的医生发现，东北地区最近出现的聚集性疫情中的病例，与疫情最初暴发地武汉的病例存在区别，病毒携带时间更长，暗示这种病原体可能正在以未知的方式发生变化，也使得消灭它更加复杂。

据彭博社报道，中国国家卫健委救治专家组成员邱海波周二（19日）表示，黑龙江、吉林两省的患者病毒携带时间较长，而且核酸转阴速度也比较慢。

邱海波称，多数武汉病例的潜伏期只有一周，最长到两周，但东北病例的病程潜伏期比较长，使得相关部门在病毒传播前找到病例的难度加大。

他表示，感染者不表现出症状的潜伏期越长，造成的家庭聚集性感染就越多。过去两周，黑龙江省和吉林省的舒兰市、吉林市、沈阳市共报告了约46例确诊病例，疫情的再度爆发使得政府对该地区的1亿人口重新实施了封锁措施。

科学家仍然不完全了解这种病毒是否正在发生明显变异，而中国医生发现的上述差异可能是因为相比当初在武汉，他们现在能够更加全面，并且从更早期的阶段观察患者。疫情最初在武汉爆发时，当地的医疗体系不堪重负，只有最严重的患者才得到了治疗。而且东北地区的疫情规模也远小于当初的湖北。

世界各地的研究人员正试图确定，病毒是否在发生明显变异，从而使它在人际间的传染性变得更强，但提出这一可能性的一些早期研究被批评过于夸大。