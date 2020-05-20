国民党吁蔡英文别再在两岸事务上搞两手策略

台湾总统蔡英文今天开始第二个任期，在就职演说中表示两岸主轴紧扣“和平、对等、民主、对话”，并指未来在处理两岸事务上，也会循着《中华民国宪法》（简称《宪法》）以及《两岸人民关系条例》做为处理的原则。国民党团总召林为洲说，这基本上就是国民党一直以来的主张，奉劝民进党别再搞两手策略，相当欢迎蔡英文靠向国民党的两岸论述。

据亲蓝媒体《中国时报》报道，林为洲认为，民进党名义上要走温和稳健的两岸路线，一方面又放任绿营立委、独派去提法理台独修法，两岸稳健的票也要，搞台独的票也要，但明明这些是自相矛盾，要依照《宪法》，其中就有“国家统一前”跟“固有疆域”这些文字在，跟台独怎么会是一样的？

民众党立委张其禄则表示，整体看来，蔡英文仍是求稳定的基调，但他预测，蔡政府过去对两岸冲撞的态度会转弯，从日前蔡易余摸摸鼻子撤回要修法改掉“国家统一前”相关草案，可以预测民进党未来对两岸议题应该会转弯。

张其禄昨指出，蔡总统第二任期首先要面对两岸跟经济课题，尤其是必须面对两岸ECFA将到期，随着疫情渐渐趋缓，对于大陆是要保持对抗或调整策略，蔡政府要把立场及未来走向说清楚，但从近期内阁人事改组及立法院议案撤案看来，民进党过去对大陆强硬的态度，未来应该会调整。

对于修宪，国民党立委吕玉玲说，民进党每四年都会提一次修宪委员会，结果每次都是雷声大雨点小，最后全不了了之。这次朝野有共识的18岁公民投票权，国民党在3月已在院会中交付委员会审查，立法院却迟迟不召开修宪委员会。

吕玉玲认为，民进党应该是在考虑“五权分立”及“中央政府体制”是不是要提出修改，但是看到前总统府秘书长陈菊派赴监察院长已经势在必得，相关单位的人事职缺，总统都已经安排妥当，推测民进党对于政府体制、五权分立的宪改，应该不会有变动的想法。

台湾北社副理事长曾建元昨在时力记者会中表示，宪改是历任民选总统都推动过的工程，凸显宪政问题亟须改革。为了让宪改更加顺畅，可从较具有社会共识的“实现18岁公民权”、“降低修宪门槛”及“废除考试监察两院”来推动。