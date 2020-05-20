阿里投百亿布局AIoT 重点建立天猫精灵生态

5月20日阿里巴巴宣布，将投入100亿元（人民币，下同，约20亿新元）围绕天猫精灵全面布局AIoT及内容生态领域。

据第一财经报道，天猫精灵今年计划将全面接入阿里经济体包括文娱、健康、教育、购物等内容和服务能力，并与内容产业深度合作，扩大生态；与阿里云智能、达摩院进行资源整合，重点投入物联网芯片、物联网操作系统、边缘计算、多模态交互等产品与技术研发。

天猫精灵同日也在线上举行了2020年春节新品发布会。

新发布的四款产品分别是10寸家庭智慧大屏CC10、主打高音质的智能音箱X5、高性价比产品方糖二、以及针对女性用户推出的“丝绒蓝版”智能美妆镜。

值得关注的是，在这四款天猫精灵新品中，应用了阿里巴巴自研的AI语音及视觉交互技术，能够更加准确流畅的与人进行对话，还特别为儿童设计了视力保护和听力保护功能。

中国智能音箱市场已经进入品牌高度集中化。阿里+百度+小米三家品牌份额占比已超过91%，其中阿里天猫精灵以34%份额继2018年之后再次领跑。

天猫精灵事业部总经理库伟表示，“妙物”是一个面向全行业开放合作的智能家居品牌，天猫精灵会整合阿里经济体的商业能力、技术能力、产品设计能力、内容生态、生活服务能力等向合作伙伴进行赋能。他还宣布启动“双百计划”：100亿元投入生态建设，与合作伙伴共同推出100款千万级智能产品。

“经过三年的积累，我们已经进入了2000多万中国家庭，陪伴着许多人的生活。”库伟介绍，目前天猫精灵可连接的智能设备已经超过2.72亿台，“智能家居并不是简单地把家电连上网，我们与合作伙伴一起孵化了许多智能的‘新物种’。目前在我们的平台上，用户可以选择的智能设备超过80个品类、5000多种不同型号，1100多个品牌，可以说我们已经成为中国最大的智能新品‘孵化器’。”

中国智能音箱市场，在经过三年的“野蛮生长”之后，正在回归理性竞争阶段。巨大规模体量+增速放缓，意味着智能音箱产品作为一个成熟品类，将伴随5G+AI+IoT技术成熟聚合化进入我们日常生活的各种场景。这种生态和用户依赖性一旦形成，将会具备极大的用户粘性与迁移成本。