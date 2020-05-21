中国教育部要求学校复课后师生体育活动保持1.5米间距

中国教育部昨天（20日）发布《关于在常态化疫情防控下做好学校体育工作的指导意见》，明确学校复课后体育课场地器材要做好消毒，师生保持1.5米间距，不得佩戴N95口罩进行体育运动。

据新京报报道，当前，部分地区的大中小学已陆续复学复课。“经过较长期的居家学习，学生体质、体力和运动技能有所下降。此外，夏季到来气温逐渐升高，这给复学学校开展体育工作带来风险、给学生参加体育活动带来影响和限制。”教育部发文要求，各地要对学校开展体育工作作出综合研判，制定可行方案。

《意见》要求，在课前课后及时对体育场地、器材设施进行适度消毒防护，合理安排使用运动器材，避免交叉使用；师生体育活动应安排在户外或通风较好的体育场馆进行，一般保持1.5米间距，或对间隔距离进行最大化安排，尽量减少接触。

对于口罩佩戴，《意见》明确，不得佩戴N95口罩进行体育运动。低风险地区学生在校参加体育活动时不需戴口罩。

体育课程内容也要作出调整，复课初期可以适当降低课程标准规定的运动强度及密度要求，以中等或中上等运动强度为宜。要多安排非身体接触性的体能练习和以发展心肺功能为主的单人项目，如跳绳、踢毽、慢跑、武术、健身操等。

根据《意见》，充分利用课间休息时间，让学生多到户外参加个人体育活动，努力保证学生每天一小时体育锻炼。复学初期，不提倡组织统一距离、统一速度的集体跑步。

《意见》称，根据有关要求，当前暂停学校大型聚集性活动和运动会，鼓励学校开展网络远程学生体育“云”竞赛和“云”上运动会。