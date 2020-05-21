台湾4月外销订单连续两个月正增长

台湾经济部的数据显示，台湾4月份外销订单较上年同月增长2.3%，优于分析师预估的年减3.7%，意外连续两个月正增长。其中，外销订单金额最大的两个地区为美国及中国大陆和香港。

据彭博社报道，经济部的新闻稿指出，4月受惠于远距商机崛起及新兴科技应用持续扩展，台湾科技类货品接单明显增长，但由于疫情持续延烧，各国限缩经济活动，冲击市场需求，加上国际原材料价格下跌，导致传统货品接单量受影响。

从地区来看，外销订单金额最大的两个地区美国及中国大陆和香港，4月都较去年同期明显增长。大陆及香港订单较上年同月增长9.2%、来自美国的订单则增长6.8%。另外，来自欧洲的订单增长了7.6%，而来自东盟及日本的订单出现衰退。

台湾4月份外销订单总额为385.3亿美元（约544.92亿新元），较上年同月增长2.3%；而彭博调查预测中值为减少3.7%，预测区间在下滑6.5%至增长3.4%。

作为4月份主要接单货品，资讯通信及电子产品均呈两位数增长，塑橡胶制品、化学品及基本金属均年减两成以上。

然而，报道指出，从5月以后的未来几个月，预估防疫的相关需求将转弱，且美国就业市场没有回稳之前，购买力也会减退，外销订单将会走弱一段时间。