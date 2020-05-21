罢韩案明启动 27日起不得散布相关民调

高雄市长韩国瑜罢免案6月6日举行投票，中选会今天表示，罢免活动期间依法将自明日（22日）起至6月5日止，为期15天，中选会及高雄市选委会提醒，公职人员选罢法对于政府机关、投票权人、提议人、被罢免人及媒体都有相关规范，请大家务必遵守，避免触法。

据中时电子报报道，中选会说明，在罢免活动期间，每日罢免活动时间自上午7时起至下午10时止，政府机关不得以机关名义动用政府预算，从事与罢免宣传有关活动。政党或任何人印发宣传品应亲自签名；宣传品之张贴，限于罢免办事处及宣传车辆。

除经直辖市、县(市)政府公告地点外，不可在道路、桥梁、公园、机关(构)、学校或其他公共设施及其用地，悬挂或竖立标语、看板、旗帜、布条等罢免广告物。

民调发布方面，中选会说明，政党及任何人自罢免案成立宣告之日起至投票日10天前，所为有关被罢免人或罢免民调资料发布，应载明负责调查的单位或主持人、办理时间、抽样方式、母体及样本数、经费来源及误差值。5月27日零时起至投票时间截止前，不得以任何方式，发布有关被罢免人或罢免之民意调查，亦不得加以报道、散布、评论或引述。

媒体方面，中选会表示，广播电视事业应以公正、公平原则从事罢免相关议题的新闻报道；对于提供时段供提议人或被罢免人从事支持或反对罢免案宣传，也应秉持此原则；报纸、杂志及其他大众传播媒体所刊登之罢免广告，应于该广告中载明刊登者姓名；其为法人或团体时，并应载明法人或团体之名称及其代表人姓名。

此外，高雄市选委会也说，罢免活动期间将举办公办电视罢免说明会，时间订于5月30日上午9时在庆联有线电视台直播，播出后档案也会置于高雄市选举委员会官网及Youtube，供民众随时收看。