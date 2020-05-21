港媒：夏宝龙今晚将晤港区政协委员 料传递中央促23条立法信息

中国全国政协会议今日（21日）开幕，港媒消息指，在京的约百名港区全国政协委员已收到通知，今晚将与中国国务院港澳办主任夏宝龙会面。夏宝龙接掌港澳办逾三个月，至今未就香港局势公开表态，今晚的会晤或成为北京对香港局势态度的最新指标。

据香港01报道，政界人士估计，夏宝龙在会议中将针对当前中美角力的尖锐性，以及香港在其中的角色发表看法，并呼吁各委员未来支持尽快落实《基本法》23条（国家安全法）立法。另有资深建制派分析，夏宝龙的份量及作风与前任张晓明不同，指他讲得出就会做，“港府和建制派都有交功课压力”。



另据报道，有比夏宝龙更高层级的领导人，将联合召见港区人大代表及政协委员，日子定于本月23日或24日。



全国港澳研究会副会长刘兆佳指，近年中央对23条在香港本地立法的态度一向清晰。虽然过往国务院总理李克强在工作报告中提及香港部份也只会阐述原则性看法，但面对去年反收修风波出现暴乱事件、美国等西方国家频频插手香港事务，难以推断北京会否在今年一改以往做法，直接在两会发话警告敌对势力。



此外，在今日全国政协主席汪洋将发表的报告，据了解提及港澳事务的主要有两点，一是总结过去一年工作时，提到支持政协委员积极发声，凝聚各界人士就“止暴制乱”发放正能量，二是提到未来会“做好大团结大联合工作”，紧紧围绕推动“一国两制”行稳致远，强化港澳委员政治责任和使命担当，坚定支持完善特区同宪法和基本法实施相关的制度和机制。