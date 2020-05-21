捷克参议院批大陆干涉内政 压倒性支持参议院长访台

捷克参议院昨日（20日）以50比1的压倒性票数，支持新任参议院长维特齐（Miloš Vystrčil）访台。此前传出原参议院长柯佳洛（Jaroslav

Kubera）被中国大陆施压，要求他取消访台计划，柯佳洛后在访台前夕猝逝。

综合台媒报道，柯佳洛原定在今年台湾总统大选后的2月访问台湾，却在出发前的1月20日猝逝。之后，其遗孀与女儿如今公开指控捷克总统府与中国驻捷克大使馆，在柯佳洛死前不断威胁恐吓他取消访台。

柯佳洛事件使维特齐在接任参议院长后，对台海关系倾向备受关注。捷克参议院投昨日就新任参议院长维特齐访台一事投票决议，以50比1的票数决议通过。捷克参议院随后发布声明，认为中国大陆威胁不得访台是对捷克内政的干涉，并且支持维特齐率团访问台湾。

声明还指出，捷克国会议员访问台湾符合捷克长期的外交利益，支持议长在企业代表的陪同下访问台湾。

虽然维特齐尚未决定是否访台，不过，他对中国大陆大使馆针对台湾一再施压感到不满。他昨天说：“如果中国指使捷克参议院该怎么做，那访台就更有可能成行。”

在今天的国会辩论，维特齐再度抱怨中国大陆外交官的强硬和对捷克的不尊重，指大陆官员日前打电话到办公室，警告他不要祝贺台湾总统就职，在他还没决定前就对他下令，让他感到荒谬和难以接受。

台湾外交部长吴钊燮今天上午对捷克参议院议长愿意率团访台，表示高度欢迎，也对参议院的勇气表示敬意。吴钊燮也指出，捷克在所有欧洲国家之中，一向对自己的民主、自由、人权感到非常骄傲。

根据捷克宪法，参议院议长的位阶仅次于总统，如果维特齐顺利访台，对捷克和欧洲的对台关系将有一定象征意义。