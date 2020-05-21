早期做空瑞幸咖啡的对冲基金 预料瑞幸股票将来会更糟

首批做空瑞幸咖啡的基金之一思博资产管理（香港）有限公司，预计该股今年以来暴跌93%后，下跌的势头仍未结束。据一位知情人士透露，思博在瑞幸咖啡于2019年5月首次公开招股（IPO）之后开始做空它，并在该公司于今年4月爆出财务丑闻后进一步加大做空力度。

这名知情人士说，瑞幸咖啡周三下跌36%之后，思博仍然持有空仓。思博的负责人王大蔚曾在索罗斯基金管理公司任职。

据彭博社报道，S3 Partners汇编的数据显示，瑞幸咖啡今年已经为做空者带来了超过10亿美元的盯市收益。全球最大对冲基金之一Kynikos Associates舵手查诺斯（Jim Chanos）和国际沽空机构浑水（Muddy Waters）创办人布洛克（Carson Block）都做空了这支股票，而包括奇点资产管理有限公司和风和亚洲基金在内的对冲基金，则在4月因瑞幸空头而获利。瑞幸咖啡本周表示可能被纳斯达克摘牌。

知情人士指出，思博最初做空瑞幸是因为认为瑞幸的商业模式存在缺陷。此外，思博也不喜欢该公司在IPO之后几个月内减少信息披露的事实，并认为公司对于市场过度预期导致给员工错误的激励。

据报道，到了1月中旬，瑞幸已成为思博最大的空头头寸之一。在思博今年首四个月通过做空所获得的15％，瑞幸贡献了三分之一。知情人士说，该基金今年以来基本持平。

另据奇点资产管理有限公司提供给投资者的月度报告，该公司在4月份净收益4.2%，其中瑞幸的空头贡献了约四分之一。而总部新加坡的风和在给投资者的报告中透露，风和亚洲基金4月份1.5%的收益之中，做空瑞幸贡献近三分之一。

风和在其投资者通讯中表示，做空瑞幸不是因为它涉嫌欺诈，而是认为瑞幸咖啡无法维持其极端亏损的快速扩张业务模式，并预计其财务状况将大幅下滑。