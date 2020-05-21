中国驻英大使：中英政府将合作开通赴华快捷通道

中国驻英大使刘晓明昨天（20日）透露，中国将与英国政府合作开通赴华“快捷通道”，为需要安排员工返回中国的英国在华企业，提供灵活措施。

据中国驻英国大使馆网站今天的消息，刘晓明出席英国一场在线视频座谈会时说，欲使用快捷通道的英国人，需要在赴华前进行冠病检测，获得“绿卡”确保身体健康、无任何症状。在抵达中国后，也需要进行测体温等各项检测，不过之后的隔离期会缩短，而不像大部分旅客一样必须隔离14天。

刘晓明说，相关单位已拟定了适用的关键行业清单，范围包括重要物流、技术和金融服务等行业人员。中国已向英国通报上述措施，英国有关人员可提出此类特殊签证申请，由中国提供协助。同时，刘晓明指出，希望英国政府能采取对等措施，为计划来英的中国工商界人士提供便利。

在座谈会中，刘晓明也介绍了疫情对中英贸易的总体影响。他指出，今年首四个月，中英货物贸易额同比下降了19.3%，其中英国对华出口同比下降了13.1％，而中国对英出口同比下降21.8%。不过，中英贸易在4月份出现一些令人鼓舞的迹象，虽然贸易额同比下降13%，但降幅已经明显收窄。因此，他认为，从中长期来看，中英经济结构互补性很强，双方贸易将逐步恢复，两国工商界仍对此充满信心。

在投资方面，刘晓明指出，英国是中国在欧洲最大的投资目的地国，过去五年中国对英投资超过此前30年的总和。

刘晓明提到，在3月疫情处于高峰期时，中国河北敬业集团收购英国钢铁公司，不仅保留了当地3200个工作岗位，敬业集团还承诺未来10年投资12亿英镑（约20.75新元）用于英钢的改造升级，表明中国企业对英国经济未来充满信心。

至于如何恢复贸易，刘晓明称，一些政客散布“对华脱钩论”、甚至鼓噪“对华冷战”，非常有害。他指出，在英中国工商界人士对这些言论感到担忧，不过，英国政府多位高官都表示，这些言论不代表英国政府的立场。

刘晓明相信，英国工商界仍然欢迎包括中国企业在内的外国企业来英投资。

刘晓明也指出，在英中国企业有不同的关切，有的担心供应链和需求链问题，有的则担心英国的政策，比如英国政府将出台的针对外资的安全审查措施，以及如何对待华为公司等问题。他表示，对英国政府同意华为参与英国5G网络建设的决定表示欢迎，但英国社会上仍有一些噪音和反对声音，值得高度重视。

另外，刘晓明也透露，近期将与英国政府主管商业的国务大臣通话，到时会邀请他出席与在英中国企业的网络座谈会。他表示，中国企业希望能够亲耳听到英国高级官员表示英国政府仍致力于维护自由市场和自由贸易，这一点非常重要。