【图集】全国政协大会开幕式结束前北京天空突漆黑一片

一年一度的中国全国两会今天（21日）下午3时上场，但就在全国政协大会开幕式正结束时，下午3点50分左右，北京的天空却出现异象，白昼突然漆黑一片，宛如黑夜。

有北京居民告诉《联合早报》，窗外漆黑一片，啥都看不见。

北京上空今天下午3点50分左右突然漆黑一片，行驶中的车辆不得不开起车头灯，以策安全。（读者提供）

这个现象持续了约10分钟，天空随后又放晴。阳光从云层后露出。

历年北京两会期间，天气也曾出现特别现象，比如会前突然下雪。外界一般猜测这与气象部门在大会前发射雨弹造雨，以确保会议期间天空放晴有关。

北京昨晚也是雷阵雨天气，从早上到下午，北京一直是阴天。根据中央气象局的官方预报，今天有降雨天气，主要影响为午后至傍晚，外出必须携带雨具，注意交通安全。21日白天阴，上午有小雨或零星小雨，午后至傍晚有雷阵雨，北转南风二三级，最高气温摄氏22度。

中国全国政协会议今天3点开幕，在全国政协主席汪洋做报告前，全体委员、官员，为冠病疫情中牺牲烈士和逝世同胞默哀一分钟。

政协开幕式结束后，现场广播通知在场与会者外面正下大雨，请与会者在大会堂稍等。大约下午4时40分左右，记者离开人民大会堂时，透过云层已可见太阳。