港媒：中国人大会议议程包括“港版国安法”

有香港媒体报道，中国全国人大发言人今晚（21日）将在记者会上公布关乎香港的重大消息，今年人大会议的议程将包括用来修补香港的国安漏洞的全新“港版国安法”。

据香港01报道，因应香港可能成为国家安全隐患，中国今年人大会议的议程包括“港版国安法”，放在《基本法》附件三在港实施，变相为香港国家安全问题部分立法。

《基本法》第十八条列明，全国性法律除列于本法附件三者外，不在香港特别行政区实施。凡列于本法附件三之法律，由香港特别行政区在当地公布或立法实施。

条文又指，全国人民代表大会常务委员会在征询其所属的香港特别行政区基本法委员会和香港特别行政区政府的意见后，可对列于本法附件三的法律作出增减，任何列入附件三的法律，限于有关国防、外交和其他按本法规定不属于香港特别行政区自治范围的法律。

消息人士强调，这并非《基本法》23条立法。据了解，港澳办主任夏宝龙今晚会晤全体港区政协委员，就是要通报有关内容。

消息人士也说，“港版国安法”与23条没有关系，是独立一条新法，用来修补香港国安漏洞，并列明具体刑罚，由全国人大提案并通过后，透过放入附件三在港实施，毋须经过香港立法会立法过程。

《基本法》23条列明，香港特别行政区应自行立法禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央人民政府及窃取国家机密的行为，禁止外国的政治性组织或团体在香港特别行政区进行政治活动，禁止香港特别行政区的政治性组织或团体与外国的政治性组织或团体建立联系。