中国乘联会预计乘用车零售将恢复增长

随着中国多数地方刺激政策在近期集中生效，叠加疫情期间受抑制的购车需求回补，中国乘联会预计中国乘用车零售本月同比有望迎来大约一年来的首次正增长。

中国乘用车市场信息联席会今天（21日）在官网上发文认为，随着国内疫情防控进入常态化阶段，经济社会发展各项工作稳步推进，并预计本月市场将进一步恢复，零售有望迎来去年6月以来的首次正增长。

中国乘联会指出，厂家和经销商5月以来纷纷推出促销活动，同时各地车展陆续重启，促进消费需求释放。

中国乘联会认为，近期市场回升主要来自于政策驱动和前期需求回补，截至5月上旬，已有11个省、24个市陆续发布了促进汽车消费政策，其中18个省市的政策将于年中结束，政策刺激下的集中购车对于5-6月的市场恢复能够起到较好的促进作用，但如果下半年缺少政策加码，对市场的拉动作用将逐渐减弱。

另一方面，国际疫情蔓延影响进口车供给，促使消费者提前抢购，对于近期市场反弹也提供了一定支撑。此外，近期需求的集中释放一定程度上可能透支部分下半年销量。

中国乘联会也指出，部分地区疫情反复，给经济恢复带来新的风险，境外疫情输入压力不减，整车及零部件进出口受到较大压力，后续市场面临诸多不确定因素，有待进一步分析观察。

据乘联会数据统计，2020年一季度狭义乘用车零售市场301万辆，同比下滑41%。不过，近期各地陆续出台消费鼓励政策，市场逐渐恢复，让4月零售完成143万辆，同比仅小幅下滑6%，环比3月增长37%，呈现较为稳健的回暖态势。