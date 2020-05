美国总统特朗普表示,如果北京对香港实施国家安全法,美国会有强烈的回应。

据彭博社报道,特朗普当地时间周四(21日)离开白宫时对记者表示,现在人们还不知道法案的具体内容,但北京如果实施该法案,美国会有强烈的回应 (If it happens we'll address that issue very strongly)。

昨天出炉的中国全国大会议程显示,九项议程中包括审议《关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定(草案)》。人大新闻发言人张业遂昨晚在记者会上答问时说,这项议程具体内容将在今天上午的全体会议揭晓。