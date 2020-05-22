学者指出：中国中央若不出手 香港乱局无法平息

对于中国全国人大将审议香港维护国家安全的决定草案列入年会议程，全国港澳研究会副会长刘兆佳认为，如果中央不出手，香港乱局将无法平息。

刘兆佳今天（22日）在香港电台节目上说，所有事情都是按去年中共十九届四中全会的内容去发展，相信没有完结，中央仍会出手。

对于全国人大常委会提请审议有关香港维护国家安全的法律制度和执行机制的决定草案，刘兆佳认为，人大常委的举动反映中央对香港能够在短期内完成相关工作毫无信心，信心也可能愈来愈细，尤其不少人反对立法。

刘兆佳补充，如果中央不出手，香港乱局无法平息，外部势力继续插手，这种急迫和危机感导致中央出手扭转局面。他说，中央本次是豁出去，为达到目标，解决乱局。

刘兆佳说，中央已研究这个问题多年，如果人大通过议案决定，相信很快会出台，因为愈迟出台，会有愈多揣测，也会让许多人制造恐怖活动，引致经济动荡，这是中央不乐见的。

对于人大常委谭耀宗说到，香港仍要为《基本法》23条立法，刘兆佳回应时说，他相信中央的“港版国安法”属于长期法律，日后香港就23条自行立法时，部分内容肯定不能与国安法的法律相抵触。他认为，可以参考澳门23条立法过程，并说当年肯定就如何防范国家安全受到威胁咨询过中央。