直播卖花被众人投诉质量差 罗永浩致歉

锤子科技CEO罗永浩团队近日在网络直播“带货”销售的“花点时间520玫瑰礼盒”被大面积投诉存在质量问题，鲜花多为枯萎，并未按约定时间配送。

据澎湃新闻报道，5月20日晚，罗永浩在其个人微博上发文，对于“花点时间”玫瑰质量事件予以致歉，并公布了相关的补偿措施。罗永浩在文中称，在5月15日的直播中上架销售的“花点时间”玫瑰接到了大面积的投诉，很多客户反映在收到礼盒时，花瓣已经出现打蔫和腐烂的情况。目前，其商务和法务部门已经按事先双方签署的协议精神，要求“花点时间”将购买该产品的全部款项原数退还给消费者。

此外，他还表示，考虑到520这个时点的特殊性，原价退款无法弥补买家在节日当天的遗憾。因此，交个朋友直播室决定按原价再额外赔偿一份现金给所有下单的直播间用户(总值约人民币一百多万)。“所有购买‘花点时间’玫瑰的用户将得到双倍的现金返还，希望这多少能缓解一些因为我们的工作失误给大家造成的不悦。”

当晚，涉事的互联网鲜花平台在其官方微博@花点时间的店也作出道歉：“520是甜蜜的日子，非常非常抱歉，给大家添堵了。千言万语汇成一句——您对收到的花有任何不满意，我们都为您做100%退款。”

在罗永浩发文后，该平台的CEO朱月怡也发文称，5月19日下午开始陆续接到用户反馈鲜花质量问题。而此次质量出现问题主要是因为以牛皮纸盒替代了原有包装盒，并除去了鲜花和牛皮纸盒之间隔水的塑料薄膜。

文中也表示，除花点时间100%退款以及罗永浩团队对用户进行的补偿外，该平台将对所有下单用户进行同等现金或等值鲜花赔偿。

据天眼查信息显示，涉事互联网鲜花平台所属公司“花意生活（北京）电子商务有限公司”成立于2015年4月，注册资本239万元，法定代表人朱月怡，公司经营范围包括销售花卉、日用品等。