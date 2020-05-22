民阵召集人谈“港版国安法”：希望能号召逾200万人示威

香港民间组织民间人权阵线（简称民阵）召集人岑子杰今天（22日）就关于香港维护国家安全的决定草案做出回应时说，希望能号召超过200万人示威，但没有提及示威细节。

民阵此前组织过多场集会和游行，包括去年6月曾号召举办超过百万人参与的游行。

岑子杰在民阵面簿专页写道，中国全国人大将决定草案列入年会议程“就是对香港股市的恐怖袭击”，“国安法”一旦实施，全世界都会担心如何在香港设立公司，对香港经济的破坏是长远，无法回头。

岑子杰指“国安法”“摧毁了人权、民主、自由、法治，届时也不可能会有繁荣的经济”。

岑子杰批评港府借冠病疫情上位，“不停践踏香港人尊严”，民愤从未平息，特首林郑月娥却自把自为订立《限聚令》，“目的就是为了打压发声的市民——一条法例不经立法会审议，后果堪虞。林郑过去半年绕过立法会立过两次例，《蒙面法》、《限聚令》两条都对香港有极大伤害，最终都成为警察滥权工具。”

他认为，在“国安法”底下，香港法庭都未必保障到香港人，“国安法》”的执法机关随时不止香港部门。

岑子杰指出，民阵当年成立的关键，是《基本法》23条立法，“国安法杀到，民阵一定奋力而战”，并说50万人顶住了23条，200万人与手足们各自爬山的努力顶住《逃犯条例》。

岑子杰说，民阵暂时不能公布行动细节，但“无论你是黄丝还是蓝丝，为了香港的人权民主自由法治、甚至只是你的饭碗，你都应该要站出来”。

他也说，希望当民阵公布行动时，人数要多过200万，“这样我们会见到希望”。