“港版国安法” 引起香港政坛两极反应

中国全国人大今天将审议《全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定（草案）》（俗称“港版国安法”），被视为出手治理香港乱局。

对此，香港政坛对此反应两极，建制派表示支持与认可，而非建制派阵营则批评破坏“一国两制”制度。

综合《明报》、《星岛日报》等港媒报道，香港建制派召集人廖长江指出，香港回归23年来仍未就《基本法》23条本地立法，令香港深受其害，亦危及14亿中国人民福祉，在23条自行立法遥遥无期之下，有关草案有效维护国家安全、人民福祉，促进“一国两制”行稳致远。

新民党主席叶刘淑仪指出，目前香港有法例禁止叛国，也有间谍罪，但没有法例禁止颠覆国家政权，因此欢迎中央的决定。

而香港民阵召集人岑子杰表示将对此发起行动，如果参与人数多于反修例的人数，将会“见到希望”。

岑子杰解释，每次政府直接实施条例均对香港造成莫大伤害，例如《蒙面法》及“限聚令”等，最终均变警方滥权工具，条文定义模糊不清，而如今法庭也未必存在公义，担心日后国安将可在港执法，“伸手到港捉人”。

香港支联会主席李卓人质疑，人大做法尤如“撕烂面具、一国一制”，认为如根据《国安法》的内容，支联会支持大陆民运人士，是否已属煽动颠覆国家政权，而界线亦应由谁定义，批评是将全港市民纳入威胁。

他担心“欲加之罪、何患无辞”，指如联系外国组织也属违法，质问“香港还是不是国际城市”。