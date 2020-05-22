港中联办：“港版国安法”不影响市民日常生活

香港中联办发言人今天（22日）表示，全国人大会议审议《全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定（草案）》，针对的是极少数涉嫌危害国家安全犯罪的人，广大市民依法享有的言论、新闻、出版、集会等自由不受干预，日常生活不会受到影响，财产安全继续得到切实保障。

据新华网报道，中联办发言人指出，中央政府会始终坚持“一国两制”方针，切实保障广大市民依法享有的各项权利和自由；在履行维护国家安全职责时会严格按照法律规定、符合法定职权、遵循法定程序，不会损害一切合法权益。

发言人说，香港回归近23年来，特区政府为此不断作出努力，但在反对派百般阻挠下，有关立法至今无法完成，使香港成为世所罕见的在国家安全上“不设防”地区。

发言人表示，香港一些人与国际反华势力和“台独”势力相勾结，妄图推动香港走向独立或半独立政治实体。越来越多的香港同胞清醒看到，这些人的行为不是要民主多一点少一点的问题、政制发展快一点慢一点的问题，而是要顽固对抗中央全面管治权，冲击特别行政区宪制制度，根本上毁掉“一国两制”。

发言人强调指出，中央对港的方针政策始终是为了确保“一国两制”正确实施，确保香港长期繁荣稳定。只有国家安全根基牢固，社会大局稳定，才能够解决经济民生等深层次矛盾问题，才能充分发挥“一国两制”的制度优势，才能为香港赢得更大发展空间。