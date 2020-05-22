若国安机关在港设机构 唐英年估计：包括执法机关

中国全国人大今天（22日）宣布港版国安法草案，内容包括中央政府国安机关将根据需要，在香港设立机构。全国政协常委唐英年估计，这些机关包括执法机关，但也强调草案内容仍等待人大常委讨论。

据香港《星岛日报》报道，唐英年说，他对香港法制有信心，不担心中央机构赴港运作不会受到法律规管。

唐英年分析，中国中央近期眼见香港情况不同恶化，社会暴力重临，反对派明目张胆勾结外国势力请求干预，中央认为有逼切性和权责就香港国家安全有所作为，相信大部分香港市民都会支持。

他指出，中国作为主权行为，有权按照《基本法》第18条，将香港国安法纳入附件三，不认为是削弱“一国两制”。

唐英年认为，订立“国安法”对绝大部分人都没有影响，并相信他们都是守法，不会作出叛国、分裂国家等行为，同时言论、集会等自由也受到《基本法》的保障，只有与外国政府或政治组织联系、请求干预中央或特区事务的人才受影响。

唐英年说，商界首要重视稳定和法治，有规矩以便作出投资决定，认为订立国安法对稳定社会有积极作用。

不过，唐英年也直言，他相信订立“国安法”会引起一些市民不安，出现游行、捣乱在所难免，但相信警方一定能严正执法，并对警队维持秩序有充分信心。他说，市民可向全国人大常委谭耀宗表达意见，相信对方会将意见归纳，在审议草案时反映。