孟晚舟引渡案的一个关键环节判决将在下周三宣布

加拿大不列颠哥伦比亚省高级法院周四表示，有关中国华为技术有限公司首席财务官孟晚舟是否可以从加拿大引渡至美国一案的审理中，一项关键法律环节的判决将在下周三宣布。

据路透社报道，孟晚舟一案导致中加两国关系紧张。

下周三的判决是针对双重犯罪指控，将确定孟晚舟的行为在她被捕时在加拿大和美国均属于犯罪。

孟晚舟的律师认为，加拿大不同于美国，在加方官员批准开始引渡程序时该国并没有对伊朗进行制裁，这意味着孟晚舟的被捕不符合双重犯罪的法律标准。

温哥华的刑事辩护律师兼引渡问题专家Gary Botting表示，如果法官裁定孟晚舟的行为在加拿大并不违法，那么本案的其余部分也就“死了”。“如果不符合双重定罪标准，那她就可以回家了。不是用走的，而是飞回家。”

周四发布的一份法庭备忘录称，一旦下周三1800GMT宣布判决后，英属哥伦比亚高等法院大法官Heather Holmes将主持一场面对面法庭聆讯，孟晚舟和其他相关方面将出席。

案件第二阶段审理定于6月开始，重点在滥用诉讼程序以及加拿大官员在逮捕孟晚舟时是否遵循了法律。结案陈词预计将在9月最后一周和10月第一周进行。

由于加拿大司法体系允许就法庭的许多裁决进行上诉，因此要作出最终裁决可能需要几年时间。