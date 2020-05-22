林郑：港府仍有尽早完成《基本法》23条立法责任

香港特首林郑月娥说，特区政府支持关于香港维护国家安全的决定草案，并承诺决定草案通过后，港府将全力配合人大常委会尽快完成有关立法，履行维护国家安全的职责，确保香港在“一国两制”下的长期繁荣稳定。

今早（22日）在北京出席全国人大会议开幕式的林郑月娥，稍后透过香港政府新闻处官网发布声明说，有关建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定（草案）没有修改《基本法》，也没有取代或排斥《基本法》第二十三条规定香港特别行政区应自行立法禁止危害国家安全行为的宪制责任和法律义务，“换句话说，香港特别行政区仍有尽早完成《基本法》第二十三条规定的立法责任”。

林郑月娥说：“国家安全立法属于中央事权，是无可置疑的。对世界上任何国家来说，国家安全立法都属于国家立法权力。全国人大是国家最高权力机关，其决定具有最高权威和法律效力。”她认为，决定草案完善了香港特别行政区实施宪法和《基本法》有关国家安全的制度和机制。”

林郑认为，鉴于香港特别行政区面临的国家安全局势日趋严峻，而特区行政立法机关难以在一段可见时间内自行完成维护国家安全有关的立法，特区政府支持全国人大审议从国家层面建立健全香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定草案。

林郑深信，全国人大常委会稍后制定的全国性法律，旨在切实有效防范和遏止严重危害国家安全的行为和活动，并惩治严重危害国家安全的「港独」分子和暴力分子，并说上述决定草案和有关全国性法律的制定将不会影响香港居民依法享有的各项权利和自由，以及香港司法机关行使独立的司法权和终审权。