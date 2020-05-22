印度当局计划加强审查来自中港的新证券投资者

消息人士指印度已草拟新规，建议加强审查来自中国大陆及香港的新外国证券投资者(FPI)。这是印度当局在新冠疫情期间控管外资流入的最新动作。

据路透社报道，数周前，印度政府刚宣布将审查所有来自陆地邻国的外国直接投资(FDI)，据称这是为了防堵利用疫情时期资产价格下跌机会而发起的收购案。

FDI是较长期的直接投资，而且通常会取得企业的管理控制权。但多名印度官员表示，印度当局担心FDI规则修改后，可能促使中国投资人增加以证券投资者身份进行的投资，收购股票等公司证券以取得控制权。

两名政府高层官员表示，印度可能设立一个机构，负责审查来自中国等国家的新FPI登记案，新规定也将适用于香港。

上述官员表示，在向贸易部以及资本市场监管机构--印度证券交易委员会(SEBI)咨询之后，已经起草了一份方案，目前正由联邦财政部进行审查。

印度财政部和贸易部不予置评，印度证券交易委员会暂未置评。

上述两名消息人士并称，印度也在考虑让内政部对来自上述这些国家的新FPI登记人进行所谓“安全审查”的可能性。

“我们并不是说对任何投资都一律阻止，我们只是想增加一层审查，以保护我们企业的价值，”一名直接了解讨论情况的官员表示。

第三名政府消息人士表示，印度担心中国国营企业购买印度公司股票。该名消息人士并称，FPI规定可能与近期宣布的FDI政策相似，不会直接点名中国，而是适用于与印度接壤的国家。

目前尚不清楚这些规定是否会扩及其他国家，以及现有已注册的FPI是否将会受到这类的检视。目前来自香港的注册FPI有111家，来自中国大陆则有16家。

印度法律事务所Khaitan & Co.合伙人Atul Pandey表示，政府进行筛检可能打击来自中国大陆及香港的资本流入，并延迟投资计划。

“(这将会)对投资人信心造成巨大冲击，”Pandey说道。他为多个中国投资客户提供谘询服务。