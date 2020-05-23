港考评局取消历史科中日关系争议试题

香港考评局昨天（22日）公布了取消本届中学文凭试（DSE）历史科具争议的中日关系试题，涉及题目不会评卷及计算成绩，但同时会参照同一份试卷其余涉及要求考生评论史观的题目，或其他题目C部表现，酌量调分。香港教联会对此表示支持，重申有关题目误导考生批判不具争议的史实。教协则对取消试题表示极度遗憾，并谴责教育局破坏既有考评制度。

综合香港01及明报报道，香港考评局昨晚表示，经过从考评专业、课程范围、考生利益多方面的考虑，委员会认为该题设计偏离中四至中六历史科《课程及评估指引》的学习及评估目标。

考评局指，该分题的参考资料只是摘录部分，题目的提问用语也欠全面，易使考生在短促的考试时间内作出偏差或片面的演绎及回答。题目设定虽然属开放式题型，但以中学公开试而言，设置于二十世纪上半叶中国的历史场景并不合宜， 也未能贯彻文凭试的公平考核及在设题时须按指引处理敏感议题的原则，经审慎考虑后，决定取消该题。

考评局委员会也决定将该试题从题库内删除，不会作为日后设题的参考选材。

香港教联会称，过去考评局也曾因试题未达有效评估考生能力而决定取消，具备既有确保不影响公平评估考生能力的机制。

教协则形容教评会的决定严重冲击行之有效的考评制度及教育专业，对考生带来严重不公。教协指出，教协及不少历史科教师、学者、校长、前考评局官员等多次重申不应该贸然取消该题目。逾九成受访教师也指出，取消试题会影响应届考生成绩，对考生不公平。

教协批评教育局直接向考评局施压，令试题在未经教师专业讨论下取消，认为教育局是以政治凌驾教育，破坏既有考评制度，影响深远。