中印边境局势升温 双方军队高度戒备

印度和中国军方就结束边境争议地区紧张局势进行的谈判陷入僵局，脆弱的和平出现破裂的迹象。

据彭博社报道，印度高级安全官员表示，边境事件达到2015年以来最高水平。这位因规定而不愿具名的官员称，双方周二（19日）举行了旨在降温的会谈，但双方均不愿妥协。

两国军队目前在实际控制线沿线的两个地点处于高度戒备状态。印度和中国之间有3488公里的未定国界。官员们表示，双方已增派部队赶赴边境。他们在加勒万河和有争议的班公错进行对峙。

加勒万河是1962年中印战争早期触发因素之一，而班公错则是青藏高原海拔14000英尺（4267.2米）的冰川湖，两国对部分湖面的均主张主权。

两国会谈僵持之际，美国对中国发表了强硬声明。美国国务院负责南亚和中亚事务的代理助理国务卿

在华盛顿，高级外交官威尔斯（Alice Wells）5月20日表示，有关冲突“提醒我们，中国的侵略并不总是口头上的...无论是南中国海，还是中印边境，我们继续看到中国的挑衅和令人不安的行为，引发了有关中国如何使用其日益增长的实力的问题。”

中国外交部发言人办公室周五在声明中表示，印度与中国的边境从未正式划定，领土争端时有发生。

声明称，中国一直遵守两国领导人达成的共识和双方签署的协议，捍卫主权，维护边境地区的和平与稳定；中国和印度的外交沟通和军事谈判进行顺利，相信可以通过双边谈判妥善处理相关问题。

印度外交部发言人斯里瓦斯塔瓦（Anurag Srivastava）周四表示，有关印度军队在实际控制线西线或锡金地区进行越线活动的说法是不准确的，印度的所有活动完全在实际控制线印方一侧，“事实上，是中方最近采取行动阻碍了印度的正常巡逻。”