京东和网易据报拟下月在港上市

知情人士透露，网易计划6月11日在香港上市，而京东则将在一周后紧随其后上市。这两个大型股票的发行正值香港市场波动加剧之际。

据彭博社报道，知情者表示，在美国上市的网易和中国第二大网络零售商京东希望股票发行计划在周四的上市委员会听证会上获得批准。京东可能通过此次发行筹集20亿美元（28.49亿新元）或更多，以帮助巩固其在竞争日益激烈的中国国内市场的地位。该公司计划的6月18日上市日期恰逢其最大的年度在线销售活动举行之际。

阿里巴巴去年在香港上市并筹资130亿美元，被视为香港交易所的一次重大胜利。之前港交所因不允许双重类别股份投票而导致许多大型科技公司转而赴美上市，这一规定此后被放宽。

网易和京东也在中美紧张局势升级之际回归香港上市。京东、网易和香港交易所的代表均不予置评。

自从美国参议院周三压倒性通过可能禁止中国企业在美国交易所上市的法案以来，在美上市中概股的股价一直处于震荡中。 中国本周启动涉港国家安全立法，也引发香港股市的恐慌。

即使美国退市法案最终获得批准，对中国大型科技公司的影响仍然不明。

百度创始人李彦宏曾告诉《中国日报》说，他担心中国公司受美国的审查将加强，并一直在探索各种选项，包括在香港或其他地方二次上市。