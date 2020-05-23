疫情冲击经济之际 中国放弃关键环保目标

在不设经济增长目标的同时，冠病疫情也迫使中国放弃了另一项关键指标：衡量应对气候变化行动进展的能源节约指标。

据彭博社报道，中国国务院总理李克强周五（22日）在中国全国人民代表大会上表示，中国将力争进一步降低单位国内生产总值(GDP)能耗。但他没有像预期的那样提出百分比目标。2014年以来这项目标一直在发挥引导政策的作用。

与此同时，中国国家发展改革委员会发布报告，中国去年能源效率仅提高2.6%，未达到李克强在2019年人大会议上提出的3%的目标。发改委警告，未来一年，维持经济活动需要相对更多的能源，因为疫情对经济增长的影响可能大于对能源消费总量的影响。

绿色和平驻北京高级全球政策顾问李硕表示，放弃这个目标表明，经济因素显然比包括环境保护在内所有其它问题都重要。

其他评论人士看法更为谨慎。彭博新能源财经驻北京分析师Jonathan Luan认为，在疫情中保持审慎保守的意愿，不会削弱中国降低能源消耗和提高能源效率的愿望。

中国承诺从2016年到2020年将能源密集度降低15%，以减少污染和应对全球变暖。头三年基本上实现了目标。然而发改委报告显示，到2019年底，该指标仅下降13%多一点。

去年目标未能完成，正值经济增长放缓促使决策者采取行动，放宽工业领域限制，放慢减少煤炭使用的步伐，并大幅削减对清洁能源的补贴。

中国通过单位经济增长中的碳排放等其它措施超额完成了国际承诺。李硕表示，风险在于冠病疫情可能扭转这种局面。