南京两万盲人只有四只导盲犬

中国媒体获悉，江苏南京有2万余名盲人，但全市仅有四只导盲犬在服役。

据现代快报报道，南京市残疾人联合会透露，目前南京地区有2万余名盲人，而全市仅有四只导盲犬在服役。导盲犬培养的高成本和高淘汰率给中国导盲犬培训基地带来巨大压力，基地每年培训成功的导盲犬数量有限。

据悉，中国导盲犬大连培训基地是一家民营非盈利公益机构，运营资金依靠政府补贴和社会捐助，培养出的导盲犬免费提供给全国盲人。基地平均每年仅能训练约 90 只导盲犬预备犬，而其中只有近 30 只狗能够顺利毕业。这意味着，导盲犬的淘汰率高达60%至70%。

除了高淘汰率带来的供不应求，源源不断的资金投入也为导盲犬培养带来重重困难。在大连培训基地，培养一只导盲犬大约需要20万元（人民币，下同，4.0万新元），而西安阳光使者导盲犬学校培养一只导盲犬，也需耗资15万元。场地租金、狗的伙食费、训导员工资都是不小的开销。

在中国导盲犬大连培训基地，平均每个月能收到来自全国近 200 名盲人的使用申请，通常成功申领到一只导盲犬，需要排队等待三年左右。而在南京，目前仅有四只导盲犬处于服役状态。

南京市残疾人联合会宣传文体处工作人员说，市残联目前还没有介入导盲犬培训相关项目，导盲犬对他们来说是个新鲜事物，还处于不断了解和摸索的阶段。