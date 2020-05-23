美官员重申核裁军新条约须涵盖中国

世界上唯一依然有效的一项战略核裁军条约《新削减战略武器条约》即将在八个月后失效。美国官员重申，新的条约应该涵盖中国。

据美国之音报道，美国政府本周四宣布，美国将尽快与俄罗斯就订立新的核裁军协议举行正式谈判。

《新削减战略武器条约》将在2021年2月失效，尽管延续核裁军条约的谈判通常需要很长时间，美俄两国还没有展开正式谈判。此前美国总统特朗普一直表示，除非中国加入，否则他不会延续明年到期的《新削减战略武器条约》。

迄今为止，中国政府明确表示无意参加中美俄三边军控谈判，称美国作为世界上拥有最大和最先进核武库的国家，应切实履行其核裁军特殊责任。

为打破僵局，美国国务卿蓬佩奥4月中旬与俄罗斯外长拉夫罗夫通话，讨论了条约即将过期，但明确表示未来任何的战略核武器谈判都必须包括中国。本周四，美国意外地宣布，将尽快与俄罗斯就订立新的核裁军协议举行正式谈判。

特朗普总统军控问题特使比林斯利亚（Marshall Billingslea）周四（21日）透露，他与俄罗斯副外长里亚布科夫已经就筹备核裁军正式谈判举行了磋商，并取得了进展，包括已经决定面对面谈判的地点。

他和俄罗斯副外长通话时强调了中国参与核裁军谈判的重要性。

他说：“首要的是，我完全清晰地（向他）表示，我们期待俄罗斯帮助我们将中国带到谈判桌前来，正如俄罗斯副外长本人所说，中国需要参与谈判。”

比林斯利亚认为，中国迅速发展核力量不仅威胁美国、也对俄罗斯构成威胁，进而导致三个大国之间的核竞赛。他希望这一点能为莫斯科努力说服中国参与下一步的核裁军谈判提供动力。

比林斯利亚说：“我认为中国的一些核举动其实是瞄准俄罗斯的，俄罗斯可能也会琢磨自己该如何应对。当然，他们之间的动态可能迫使我们采取一些行动。”

曾经在美国前总统奥巴马时期任国防部负责军控事务的前副助理部长赫兹曼(Rebecca Hersman)上个月说，如果不能说服中国加入美俄之间原有的军控框架，美国应该寻找其他途径谋求实现核裁军，包括美国与中国之间的双边对话。