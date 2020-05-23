中国社科院预测今年十大风险：科技领域摩擦升级

中国社会科学院发布关于国际形势的报告，预测今年可能发生的十大风险事件，其中包括全球经济陷入衰退、国际贸易冲突升级、中美因台湾、南中国海等问题政治军事对抗风险上升。

据第一财经报道，中国社科院出版《中国社会科学院国际形势报告（2020）》，十大风险事件分别是：全球经济陷入衰退、国际贸易冲突升级、中美因台湾、南中国海等问题政治军事对抗风险上升、《中导条约》失效引发军备竞赛、中东地区陷入新一轮动荡、印巴克什米尔问题冲突激化、朝鲜半岛局势再度紧张、部分国家内部动乱诱发全球社会动荡、国际原油市场出现供给危机和英国“脱欧”给英国自身和欧盟带来新的不稳定。

报告指，中美关系发展现状进一步证明，中美关系正在发生质变，从以前“竞争与合作并存”的“非敌非友”状态，演变为如今的“以竞争为主并向全面战略竞争方向发展”的竞争对手关系。

报告认为，当前美国两党对华政策分歧正日趋缩小，对华强硬、遏阻中国崛起已成为美国精英阶层的基本共识。美国大选，无论哪个政党上台，美国战略重心加速向东亚转移，在经济、政治、安全、意识形态等领域全面遏制中国的大趋势不会改变。

报告认为，今年世界经济仍将下行，美国对中国的战略竞争不会因贸易协定的签订而缓和，全球经济进入超低利率时代。科技领域的摩擦升级，可能导致中美两国企业重构价值链和技术发展路径，由此也会带来全球价值链和研发格局的变化。

报告还认为，受国际政治经济关系影响，当前及未来一个时期，各国在网络空间的角力更加凸显，这点在疫情全球暴发后变得非常明显。

另外，报告也侧重对推动国际形势变迁的基本力量的分析。大国关系是推动国际形势变迁的基本力量，重要的周边关系、区域关系要么受到大国关系的影响，要么本身就与大国关系交织或交融在一起，因此报告特别重视对大国关系的把握。