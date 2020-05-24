梁振英：港或设情报机构 类似“政治部”

香港前特首梁振英表示，“港区国安法”可能被用来在香港设立本土情报机关，近似殖民时代警队的“政治部”（Special Branch）。

据《星岛日报》报道，梁振英昨天受访时说：“有可能……中央政府授权香港执法机关如警方，去执行此法律。”

他表示，英国曾在香港设立“政治部”，应对国家安全威胁，此机关在1997年回归前解散，并补充：“新加坡有内部安全局；我们没有。美国有负责应对国家安全威胁的各种执法机构；我们没有。因此，为填补香港的国安法律空白，我们需要一个机关，这并不令人意外。”

梁振英强调，香港作为中国的一部分，西方世界应抛掉偏见，“香港拥有高度的自治，但香港肯定不是独立于中国。香港是中国的一部分，因此香港有义务保护中国的国家安全。”

另据路透社称，香港警队现存的保安部有700人。报道引述退休警察，指保安部的工作愈来愈像殖民时代的政治部。

此外，《环球时报》引述数名香港事务和法律界人士说，“港区国安法”或将授权中国国家安全机关在港设立分支机构，并赋予其一定的直接执法权力，也可能参照澳门模式，成立专门委员会处理与国安相关事宜。

全国政协委员黄英豪上周五告诉《环时》说，“港区国安法”或将授权中国国安部门在港设立分支，除搜集讯息情报和联络沟通的职能外，还有望拥有一定的在港直接执法权力，但它将如何和香港现有执法机构配合与衔接，还有待进一步明确。黄英豪称，目前香港没有专门负责情报工作的机构或部门，原本负责讯息搜集工作的警队政治部已于上世纪90年代解散，尤其反恐情报工作更是无人承担。

黄英豪和另一位接近北京的香港事务专家说，“港区国安法”的内容已“拟好十之七八”，料比预想的时间更快交付表决。黄称，人大常委会可能在两会闭幕后即召开临时会议，在两个月内加速完成立法程序。