民进党党职今改选 派系相争杀红眼

民进党党代表、县市党部主委改选今天（5月24日）登场，这是蔡英文重任主席后的第一个党职选举。由于结果将会牵动接下来的中执委、中常委改选，决定谁能进入执政党最高权力核心，因此战况激烈，从抹红、抹黑、怪力乱神、吵得不可开交；其中台北、彰化、台东三个一级战区，民进党秘书长林锡耀还得派员进驻控制局面，避免双方“打起来”，确保选举和平落幕。

综合《自由时报》与《中国时报》报道，民进党此次党职改选将要选出各县市党部主委、全台党代表、县市党部代表，一路下来，将牵动惯例在7月举行的全台党代表大会，届时将由今天所选出的全台党代表中，先选出中执委，再从中执委选出中常委。

据了解，台北市党部主委选举过程中，因绿色友谊连线的参选人薛凌，与中常委黄承国力挺的前台北市议员王孝维激烈互砍，党中央决议暂停选举；但还是有全台党代表投票要举行，为了怕双方“打起来”，党中央特别派员进驻台北市六个投开票所。

至于因为罢韩而备受关注的民进党高雄党部主委选举，海派立委赵天麟对上菊系高雄市议员高闵琳，除了争“罢韩”主导权，也攸关地方势力版图，火药味十足，但党中央并未派员进驻。党政人士表示，因为高雄状况都已在掌握中。

这次主委激战区的彰化县，新系支持的绿色友谊连线县党部评召许广东，对上正国会的现任主委、前彰化市长邱建富；两人在地方长期不合，这次选举，连邱在10年前到大陆参加“海峡论坛”的事情都被掀出来打。

民进党台东县党部主委选举过去难得起火花，这次战火却被点燃，而且格外火热，英系立委刘棹豪对上绿色友谊连线的现任主委李翠峰的女儿林俐，一个现任立委，一个是地方势力，双方打到五五波。

台南市党部主委选举也是不脱新系与非新系之战，新系力挺的潘新传与非新系力挺陈世辉两雄相争，两人从“道士驱魔”打到互控贿选，甚至质疑对手精神状态。

蔡英文及副手赖清德今将分别前往投票。蔡总统预计上午9时至孙氏宗祠投票，赖清德约在上午9时会赴台南彰南里活动中心投票。这是蔡英文回任后，首次以党主席身分投票，而赖清德这次投票也换了副总统的新身分。