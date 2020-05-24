北京恢复飞往湖北首个客运航班

今天（5月24日）6时36分，深圳航空ZH9151航班从北京首都国际机场起飞，直飞湖北襄阳。据悉，这是自冠病疫情发生以来北京飞往湖北的第一个客运航班。

据《新京报》报道，中国民航局5月21日发布的《关于试点恢复湖北来京航班的通知》规定，自5月24日起至10月24日期间，深航将于每周日开通一班北京-襄阳往返航班。深航北京分公司总经理苏炜介绍，本次新开通的北京往返襄阳航班，不仅标志着深航正在逐步恢复湖北地区的国内航线网络，也为旅客开启了一座离鄂赴鄂的空中通道。

鉴于北京飞往湖北航线刚刚恢复，深航调配了经验丰富的机组执飞航班，并重点关注客舱防护，确保旅客出行安全。同时，深航地面工作人员将对旅客进行体温检测，严格采集旅客相关信息，包括证件信息、14日内出入地路线、境内居住地、境内联系方式等，同时协助旅客填写电子信息卡。

飞行期间，机组全程佩戴防护用品，每隔一小时对洗手间等进行一次清洁。航班结束后，由专业人员对机舱、客梯、廊桥等人员活动区域进行预防性消杀，并按工作流程更换飞机循环风扇气滤。

需要注意的是，目前搭乘航班和进出航站楼时仍需要佩戴口罩，通过支付宝搜索湖北省健康码，并获取健康码“绿码”，或出示县级（含县级）以上疾控部门出具的健康证明，检测体温后方可乘机。