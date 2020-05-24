张建宗指立法有迫切性 强调无损一国两制

香港政务司司长张建宗今天在网志中表明，特区政府全力支持港区国安法，并认为人大的做法合法合宪，既有必要性，亦有迫切性。

据星岛日报报道，张建宗在文中指出，特区政府全力支持全国人民代表大会从国家层面审议《有关建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》。

张建宗指，《决定》针对的是四类行为或活动，即分裂国家、颠覆政权、组织实施恐怖活动的行为，及外国和境外势力干预香港特区事务的活动。

他强调，有关的《决定》无损“一国两制”。香港特区会一如以往23年继续实行“港人治港”、高度自治。市民可继续享有言论、新闻、集会、示威、游行等自由，也可如常进行国际交流、学术交流和自由营商。他认为只要依法进行，依规办事，不涉及《决定》针对的4类行为或活动，守法的市民和海外投资者又何需担心。

回顾香港过去一年，张建宗指，一些背离香港根本利益的人，蓄意严重触碰“一国”原则的重要底线，有人甚至公然鼓吹“港独”、“民主自决”，煽惑大量违法活动，并出现极端化、近乎恐怖主义的行径，严重危害公共安全。有人肆意侮辱和焚烧国旗、污损国徽、冲击中央驻港机构、攻击中资企业，并乞求外国干预香港事务，甚至对香港实施制裁，更有人扬言要瘫痪特区政府。他认为这些激进主张和违法暴力行为令人极度忧虑，必须正视。情况若未能有效遏制，有可能提升到危害国家安全的层面。