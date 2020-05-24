发改委：将多措并举推动消费

中国国家发改委副主任宁吉喆表示，疫情对经济造成冲击，消费领域首当其冲。下一步，将多措并举推动消费。

据新京报报道，国新办今天（24日）举行发布会，介绍做好“六稳”“六保”，完成全年经济社会发展目标任务有关情况。

宁吉喆说，具体来说，要大力推动商品消费升级，涉及吃穿用住行，进一步促进汽车消费和二手车的流通，落实好新能源汽车购置相关的财税支持政策，使居民行得便捷。还要大力发展住房租赁市场，加大城市老旧小区适老化、便民化的改造力度。要全面促进服务消费提质扩容。加快释放文化、旅游、体育、养老、托幼、家政、教育培训等服务消费的潜力。要加快培育新型消费。主要是数字消费、网络消费、信息消费等。创新无接触、少接触型消费模式，探索发展智慧超市、智慧商店、智慧餐厅等新零售业态。大力发展“互联网+社会服务”消费模式，培育丰富在线教育、在线医疗、在线文娱等线上消费。

宁吉喆还指出，要积极扩大绿色健康节能环保消费。以应对新冠肺炎疫情为契机，倡导全社会形成健康消费观念和健康生活方式，鼓励以家庭为单位储备包含口罩等在内的医疗救助箱。要加强消费基础设施和服务体系网络布局建设。加快布局支持新型消费的5G网络、数据中心、工业互联网、物联网等新型基础设施。