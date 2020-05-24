【图集】反“港版国安法”游行变冲突 至少120人被捕

中国中央政府出手制定“港版国安法”，针对分裂国家、颠覆国家政权等四类行为，有香港网民发起今天（24日）下午1时在港岛区游行反对立法，香港警方早前则警告会“果断执法”。

综合《明报》与香港01等港媒报道，反对该法的示威群众下午上街游行，过后演变成与香港警方的冲突。示威者如去年反修例期间的一样，占据马路，设立路障，并朝警方扔掷杂物。而香港警方则通过发射催泪弹、使用水炮车等设备驱散示威人群。

香港警方下午4时30分左右在Facebook发文，表示自中午12时起，大批暴徒在铜锣湾及湾仔一带集结，作出违法暴力行为，截至下午4时半，至少120人被捕，大部分均涉嫌非法集结。

据港媒报道，被捕者中包括香港民主派中西区区议员叶锦龙。

除此之外，警方消息人士也透露有示威者在铜锣湾附近的鹅颈桥集中朝警察掷砖，有三名警方传媒联络队人员受伤，主要伤及脚部和膝部，其中一名人员头盔被击中。

示威者在设置路障阻碍交通（彭博社）

香港警方此前表示有暴徒在铜锣湾波斯富街快乐大厦的天台集结，期间怀疑向地面投掷多枚玻璃瓶。警方也指铜锣湾有大批暴徒爬越马路围栏，闯入告打士道行车线以杂物堵路，完全罔顾现场道路使用者的安全。

数名示威者站在一名摄影师身后，查看警方动向。（彭博社）

警方也警告暴徒切勿以为犯法后可以逃出法网，警方必定全力执法，将所有涉案人绳之于法。

此前，港警指挥官下午3时许宣布封锁往金钟太古广场方向的道路，呼吁市民往东离开。

示威者拆下路边围栏，占据马路。（彭博社）

同时，有示威者在庄士顿道占领马路并纵火，香港消防队伍赶到后将火势扑灭。

下午2时左右，香港警方部署的锐武装甲车及水炮车向铜锣湾方向推进，而示威者则由鹅颈桥向湾仔方向推进。

香港警方使用水炮车驱散示威者。（彭博社）

此外，中联办外也有持布袋弹的防暴警察朝中环方向推进。

香港街头24日下午出现反对“港版国安法”的游行示威。（法新社）

此前，随着游行地点聚集的民众开始增加，香港警方下午1时许在轩尼诗道上举起蓝旗，指相关游行属非法集结，要求在场人士立即离开。

但现场民众没有理会，反而有示威者投掷杂物，警方随即发射胡椒球枪及催泪弹。

全副武装的港警警告会果断采取执法行动（法新社）

香港在Facebook表示，下午1时许，铜锣湾有示威者霸占轩尼诗道一带的马路，警方在现场维持秩序，有暴徒向警察投掷雨伞、水瓶等杂物。为制止暴徒的暴力行为，警方使用最低所需武力，包括施放催泪烟。

警方警告暴徒立即停止违法暴力行为，强调会果断采取执法行动。