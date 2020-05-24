055首舰率先采用双波段雷达和新动力 或至少测试四年

中国海军的万吨驱逐舰055首舰101南昌舰于今年1月12日正式入列北部战区海军的驱逐舰第一支队，其服役后的这段时间都在做些什么事呢？从一些图片和视频里我们能够看到目前其正在紧锣密鼓的进行各项性能的测试。

据新浪军事及浩汉防务论坛消息，虽然055驱逐舰上的一些装备在此之前已经在052D驱逐舰上提前装舰，自然这些新型设备在052D驱逐舰首舰172昆明舰上也得到了测试。它们分别是H/PJ45型单管130mm炮、24联装的HHQ-10近程防空导弹和通用型导弹垂直发射系统。除此之外其舰上的H/PJ11型11管30mm近防炮是最早在001航母上安装并且测试的。甚至有一些雷达电子系统也是在之前的舰艇上安装测试过的，比如364型对海/对空警戒雷达等。

如今055驱逐舰主要要做的是对新型346B型有源相控阵雷达和作战系统的测试，据悉该新型相控阵雷达的性能比052D上的346A型有源相控阵雷达还要强大，因此其是作为新型号第一次装舰，因此对于它的测试是不可或缺的，毕竟新型雷达和作战系统是055驱逐舰的灵魂。当然055上还有其它新型的雷达电子系统，这也是055驱逐舰值得称赞的地方，因为它是目前全球第一型拥有双波段雷达的作战舰艇，这些新技术必须得到严格的测试。

其次还有055的动力系统，055是中国海军第一型采用燃燃联合动力的舰艇，其采用了从乌克兰引进的燃气轮机的国产改进型GT25000型燃气轮机，其型号不是之前说的QC280燃气轮机，因为据称QC280属于盗版型号，是那家帮忙设计的中航发动机厂按照其修改的图纸制造的，而GT25000是中船重工造的。虽然这型燃气轮机先前在052B驱逐舰的169武汉舰上测试过，此后并大批量的安装到中国海军的052B、052C和052D驱逐舰上，因此其性能的可靠性是有保障的。由于055驱逐舰是采用燃燃联合动力系统，因此在其配套的变速箱的设计上是第一次，因为它要解决四台燃气轮机组的联合和交替之间的变换，所以是个很复杂的机构，因此对于它的测试是不可马虎的。

最后就是对于新型号舰载型直-20反潜直升机做起降试验，目前还没有这方面的图片证明，或许直-20要过一段时间的陆上测试后才能上舰，但这方面的测试是会补充完成的。当然了还有其他项目的测试，包括海上横向干货和液货补给还有纵向液货补给等。毕竟大型水面作战舰艇是个复杂的工程，其可性能的测试项目十分繁多。

记得当年052D驱逐舰172昆明舰整条船测试下来用了四年多的时间，看来首舰测试的时间是最长的，毕竟大都是全新的设备，要全部测试完成的话需要几年的时间。但居于前人栽树后人乘凉的道理，055驱逐舰上的一些设备在052D驱逐舰上已经测试过的就可以省去一些繁琐的测试步骤了。所以055首舰应该会在今后3年左右完成全部测试，到时其多艘后续舰也应该陆陆续续也入列了，中国海军航母编队也将因此而提升其护卫和作战能力。