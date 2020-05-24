台湾云林县民进党主委今天投票，县内八处投开票所今天一早8时开始涌入人潮投票，云林县民进党部表示，投票人潮大多集中在上午11时前，目前投票状况平和顺利，投票时间至下午16时结束，呼吁还未投票的党员，记得携带身分证、印章及投票通知单前往票所投票。

据联合新闻网报道，此次民进党主委改选，云林县共有三人参选，包括吴尔夫、林富田、江宗保，皆属中生代党员，实力各有千秋，且分属不同系统，绿营人士表示，这是近年来竞争最为激烈的一次。

留澳硕士吴尔夫目前从事文教及旅游业，曾担任前县长李进勇正直办公室执行长，也曾任民进党中央党部青年委员、云林县党部青年组长，被外界视为李进勇人马，他主张“壮大党部、党员作主、贴近人民”等诉求，希望争取党员认同，翻转党务刻板角色。

曾任斗六市民代表的江宗保，是立委刘建国好央甲团队成员，为刘建国人马，2018年底参选县议员虽然失利，但转战此次的党主委竞选，外界认为刘建国是2022云林县长的热门人选，因此江宗保出线参选主委，也被解读是在为下届选举布局。

出身沿海的林富田，现任台湾绿能协会常务理事，也曾担任全台党代表及县党部要职，外传前麦寮乡长许忠富积极为林辅选，因此林被视为是苏治芬人马。

民进党云林县党部副执行长林鸿文指出，此次投票有效党员有3554位，投票时间至下午16时结束，提醒还未投票的党员，记得携带身份证、印章及投票通知单前往户籍地票所投票。

因应冠病疫情，此次八处投开票所均设置在室外，进入投票区前皆须先量体温，并戴口罩、保持安全距离进行圈票。