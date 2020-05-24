王毅：港版国安法不影响香港高度自治

中国国务委员兼外交部长部长王毅强调，港版国安法不影响香港高度自治、香港居民权利和自由，以及外国投资者在港正当权益。

王毅今天在全国两会期间的记者会上，回答媒体有关港版国安法是否会影响香港全球金融中心地位的问题时做出上述表述，并强调港版国安法“针对的是极少数严重危害国家安全的行为”。

他安慰国际社会说：“大家对香港的未来，应更加充满信心，而不必过于担心。”

中国全国人大会议22日提出，以“决定加立法”的两步走方式，从国家层面建立健全香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制，将相关法律列入《基本法》附件三。

王毅说，这将使香港有更加完备的法律体系、更加稳定的社会秩序、更加良好的法治和营商环境”，有利于维护“一国两制”的基本方针，也有利于维护香港的金融、贸易和航运中心地位。

他也强调，香港事务是中国内政，不容任何外来干涉。不干涉内政是国际关系基本准则，各国都应予以遵守，而维护国家安全历来是中央事权，在任何国家都是如此。

王毅指出，去年6月修例风波以来，“港独”组织和本土激进分离势力日益猖獗，暴力恐怖活动不断升级，外部势力深度非法干预香港事务，这些都对中国的国家安全造成了严重危害，也对香港保持繁荣稳定、推进“一国两制”构成了巨大威胁。

他加强语气说：“建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制刻不容缓，势在必行。”

（联合早报北京特派员杨丹旭）