港人涌入台？学者：港人移民首选不会是台湾

香港群众上街抗议“港版国安法”，香港民众是否会大量移民台湾成为讨论话题，台湾民众党也顺势推出修法给港人提供政治庇护。不过对于当前局势，有“蓝营口译哥”之称的淡江外交国际关系学程讲师黄裕钧则认为，可以预期对岸加强实施“一国一制”的状况下，港人会大量往海外移居，但首选其实不会是台湾。

据亲蓝媒体中时电子报报道，黄裕钧认为接下来往外移居的港人大概有两种人，一种是个人人身安全及财产的避险，就是香港的一般人，他们可能担心政治迫害或是中共统治的问题，这类人可能是向往台湾的生活而移居，但这些人是北京最伤脑筋的，他们会造成香港问题“台湾化”，两岸关系恐怕会因此恶化。

黄裕钧指出，北京不想要让台湾跟香港的问题连在一起，恐不利两岸关系。但是事实上，香港人要移民的首选，并不是台湾，而是欧美国家，尤其是与香港有历史渊源的英国，才是香港人移民的首选。香港与台湾平均薪资差太多，除非真的没地方的人才会来台湾，不然应该还是会以欧美国家为主。

至于另一种人，黄裕钧认为是要来做“政治避险”的，这些通常是大财团，香港事件让香港一些大财团失信于北京，他们急需证明自己“有用”，可能会有大笔资金来台，因为这些财团想透过大量资金投资来告诉共产党他在台湾的经济是有影响力的。

黄分析，港版国安法通过之后上述两种人都有可能来台湾，但必须特别注意这些财团对台湾经济的影响，若他们来台投资创造就业机会，未必是伤害，但如果资金都拿去炒房地产，则会加剧台湾贫富差距。