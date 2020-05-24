王毅：美国发起对华冠病疫情起诉是“滥诉”

中国国务委员兼外交部长部长王毅斥责美国就冠病疫情对华提出的诉讼是“滥诉”，并提出疫情溯源问题的“考察应覆盖所有与疫情密切关联的国家”。

王毅今天在“两会”（全国人大和全国政协年会）期间的记者会上形容，美国近期就疫情对中国提出的多起诉讼，是“没有事实基础、没有法律依据、没有国际先例，是彻头彻尾的‘三无产品’”。

他说，中国也是疫情的受害者，对受害者鼓噪所谓“追责索赔”，为滥诉者伪造各种所谓“证据”，是对国际法治的践踏，也是对人类良知的背弃。

王毅在回应冠病病毒溯源问题时，抨击美国一些政治人物“把病毒标签化、把溯源政治化、对中国污名化”。他说：“他们高估了自己的造谣能力，低估了世人的判断能力。”

王毅表明，中国对国际科学界开展病毒溯源科研合作持开放态度，但认为应坚持专业性、公正性和建设性。

他解释，专业性是指溯源应以科学为依据，由世卫组织主导，让科学家和医学专家在全球范围内进行考察研究。

王毅补充说，公正性是指溯源要排除各种政治干扰，尊重各国主权平等，反对任何“有罪推定”，考察应覆盖所有与疫情密切关联的国家，坚持公开透明和客观理性。

他也说，建设性是指溯源不应影响拯救生命的当务之急，不应损害各国之间的抗疫合作，不应削弱世卫组织的应有作用。

（联合早报北京特派员杨丹旭）