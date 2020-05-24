王毅： 达成《南中国海行为准则》不受外界任何干扰

中国国务委员兼外交部长王毅驳斥中国利用疫情在南中国海扩大存在的说法，称之是“无稽之谈”，并强调中国对早日达成《南中国海行为准则》的信心和决心是坚定的，不会受外界任何干扰。

王毅今天在“两会”（全国人大和全国政协年会）期间的记者会上说，近期中国正在集中精力同亚细安各国开展抗疫合作，彼此互信进一步增强。

他不点名地说，反倒是少数域外国家却还在不断地向南中国海增派军机、军舰，炫耀武力，频频挑拨中国和亚细安国家关系，处心积虑破坏南中国海得来不易的稳定局面，这样的行为居心不良，令人不齿。

他说，最近几年，在中国与亚细安国家共同努力下，南中国海局势不断趋稳向好。中国与亚细安各国在海上搜救、海洋环保、海洋科考等领域的合作取得了很多积极进展。

王毅补充说，《南中国海行为准则》的磋商也在加速有序推进，目前已进入案文第二轮审读阶段。中国与亚细安国家已就早日达成准则形成明确共识，“我们实现这一目标的信心和决心是坚定的，不会受到外界的任何干扰”。

对于中国和亚细安的关系，王毅表示，中国将始终把亚细安作为周边外交优先方向，支持亚细安在东亚区域合作中的中心地位，与亚细安国家秉持“互信、互谅、互利、互助”的精神，推动双方关系百尺竿头，更进一步。

他说，中国和亚细安将加快复工复产合作，弥补疫情造成的损失，加强“一带一路”倡议与亚细安互联互通的规划对接，拓展智慧城市、人工智能、电子商务等新兴领域合作。

此外，中国也将和亚细安合作，维护多边贸易体制，共同推动年内签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），提高经济一体化水平；未来也将推动建立地区公共卫生应急联络机制和防疫物资储备中心，提高公共卫生合作水平和应对危机能力。

（联合早报北京特派员杨丹旭）