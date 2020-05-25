【视频】港警“以快打慢”新策略 强力出击逮捕逾180人

“港版国安法”及国歌法势必上台，数千名反对立法的示威者，昨天（24日）响应网上号召在铜锣湾参与非法游行，其间去年反修例冲突期间的一幕幕暴力场面重现，堵路、袭警、私了、纵火、打砸店铺及交通灯，香港警方及早部署，精锐尽出，除施放催泪弹及以水炮车驱散群众，更以“快打慢”成功阻止暴力扩散，即使示威者再号召入夜后转战油尖旺，但乏人再敢“应战”。

港警昨天采取“以快打慢”策略，阻止暴力扩散，即使示威者再号召入夜后转战油尖旺，但乏人再敢“应战”。（法新社）

据《星岛日报》报道，香港警方拘捕至少180人，共有10人受伤，包括五名警员。政府强烈谴责暴徒行为，指他们借词参与非法集结及作出暴力违法行为，也强烈谴责有人挥动港独旗帜，显示港独和黑暴分子仍然猖獗，印证了就国家安全立法的必要性和逼切性。

香港警方将一名被捕的示威者（中，穿白衣者）押上警车。（法新社）

中国全国人大将就“港版国安法”立法，国歌法也将于后日恢复二读，数千名示威者当中不乏黑衣人昨响应网上号召，在铜锣湾崇光百货外聚集，警方出动包括全数约3000名防暴警和其他警区合共约8000人，在各区戒备及设置路障检查，并及早在示威现场一带部署，可谓精锐尽出，严阵以待。

从昨天中午12时开始，大批示威者在崇光百货附近集结，准备参与“反国安法及国歌法”游行，人民力量副主席谭得志在东角道设街站，警员以涉嫌煽动市民非法集结将他拘捕，惟现场逾千人未理会警方劝告，约一时沿轩尼斯道向中环前进，沿途高呼口号，亦有人将“港独”横额披在身上，部分人走出马路，有人则放置杂物堵路，一批防暴警赶至，有人向警方投掷雨伞、水樽等，警员遂施放多枚催泪弹，人群四散。

示威者昨天在香港街头聚集，抗议国歌法与“港版国安法”。（法新社）

据了解，警方策略是避免群众聚集及扩展暴力，所以当群众经警告仍不肯散去，警方即以“快打慢”驱散及展开拘捕行动。其间一批防暴警在崇光百货附近清理路障时，示威者展开游击战，分别在骆克道、怡和街等地放置铁栏等物件，又在庄士敦道一带击毁交通灯，警员在告士打道等地发射胡椒球枪，水炮车则向鹅颈桥底射水驱散。

昨午2时30分许，示威者以杂物堵塞告打士道，防暴警察在鸿兴道逮捕至少40人，怀疑他们图破坏附近的警官会所；之后有示威者在庄士顿道等地堵路及纵火烧杂物，警方展开大围捕，拘捕约80名涉嫌非法集结人士。

示威者昨天堵塞道路，并与警方发生冲突（法新社）

不久后，一批黑衣人击毁位于礼顿道的IT时装店多幅巨型橱窗玻璃，有人搬出店内人形公仔，又偷走公仔穿着的衣衫。据悉，该时装店由息影女星邱淑贞丈夫沈嘉伟拥有，沈曾出席港警“一哥”邓炳强和明星足球队饭局，疑因此成为示威者的针对目标。

一间被示威者破坏的I.T.服装店展示柜。（彭博社）

警方也在湾仔鹅颈桥底制服多名示威者，包括区议员叶锦龙，警员及至傍晚6时许收队，但示威者不久又再堵路，警员折返拘捕多人，示威者至深夜仍在湾仔逗留。

另外，约50人昨傍晚六时许在尖沙嘴海港城聚集叫口号，警方接报到场拘捕十多人；另有多人在旺角金鸡广场外集结，也被警员带走。据悉，昨午有示威者社交群组呼吁“手足”，入夜后转战油尖旺街头堵路，继续抗争，但未见行动，有人在群组称很多“勇武”已被捕，案件尚未审讯，担心再被捕不获保释，不敢再“抗争”。

香港防暴警察在清除路上的杂物。（法新社）

香港医管局表示，截至昨晚11时，港岛区示威活动有10人送院，包括六男四女（37至72岁），其中51岁女子危殆，四人稳定，一名女子出院。消息指，危殆女子是患有心脏病的尼泊尔裔清洁工，她当时身处公厕，疑见人群冲入受惊致病发送院。