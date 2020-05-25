中国证监会回应美通过外企问责法案：坚决反对证券监管政治化

美国参议院近日通过《外国公司问责法案》，相关参议员更表示该法案主要针对中国。对此，中国证监会昨天（24日）回应指，该法案对双方利益都会造成损害，不仅会阻碍外国企业赴美上市，更将削弱全球投资者对美国资本市场的信心及其国际地位，表示坚决反对这种将证券监管政治化的做法。

据路透社报道，证监会官网刊登的新闻稿称，优质上市企业是各国资本市场竞争的重要资源，相信投资者会根据符合自身最大利益的需要，做出明智的选择。中国证监会希望美国有关方面秉持专业精神，按照市场化、法治化原则处理监管合作问题。

该负责人说，中国一直高度重视中美资本市场审计监管合作，并指出希望美方以实际行动切实推进中美审计监管合作，促进双方早日达成共识，共同保护投资者合法权益。中国证监会呼吁双方通过平等友好协商，按照跨境审计监管合作的国际惯例，加快推动对相关会计师事务所的联合检查。

美国参议院通过的《外国公司问责法案》要求，若外国发行人连续三年不能满足美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）对会计师事务所检查要求，将禁止其证券在美国交易。

此外，美国纳斯达克交易所已重新加强对审计标准的关注。据路透此前报道称，纳斯达克本周收紧了上市规则，希望限制那些牢牢掌握在内部人士手中以及缺乏会计透明度的公司进行首次公开发行（IPO）。