港保安局长及五纪律部队首长表态支持港版国安法

香港网民昨天（24日）下午1时在港岛区发起游行，反对“港版国安法”，其后演变成连场冲突，催泪弹、砖头阵、雨伞阵再现闹市街头。警方昨天全日至少拘捕180人。

香港保安局晚上11时15分发布声明，保安局局长李家超对全国人大的草案表示全力支持，并会带领各纪律部队全面履行应有职责，竭力维护国家安全，认为昨天的事件证明全国人大正审议的草案有其必要性和迫切性。

保安局指出，过去一年香港出现的暴力不断升级，涉及多宗爆炸品和真枪案件，恐怖主义正在香港滋生，“港独”等危害国家安全的活动更越趋猖獗。他形容“香港在短短数月内由世界上最安全的城市之一变成被“黑暴”阴影笼罩的城市”。

声明提到，昨天在港岛区发生的严重暴力行为令多处交通严重受阻，暴徒四处破坏，多间店铺被毁，多名无辜市民及警员受伤，有人展示旗帜宣扬“港独”，保安局局长也强烈谴责暴徒及“港独”分子的行为，并表示全力支持警方严正执法。今天的事件证明全国人大正审议的草案有其必要性和迫切性。

李家超表示全力支持全国人大的草案，建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，让香港重回正轨，确保香港长期繁荣稳定。

在李家超发文后，香港五大纪律部队“一哥”（首长）在大约一个小时内“五连发”，以每隔10至15分钟的频率发文表态，支持“港版国安法”立法。

香港警务处处长邓炳强在声明中表态全力支持“港版国安法”立法，指定必竭尽所能带领警队，与保安局辖下的其他纪律部队，共同努力维护国家安全。

邓炳强指出，自去年六月以来，反修例事件在香港引发多次大规模严重暴力示威，其间发生14起涉及爆炸品及五起检获真枪及多发子弹的案件，相关爆炸品都是曾在外国恐袭常用的炸药。当中，更有犯罪分子在医院厕所及人流密集的公共交通运输工具引爆炸弹。

邓炳强表示：“面对反修例事件所引发的暴乱和港独极端分离势力，警队深深感受到香港正处于国家安全的风险点，有必要采取有效措施，防止情况恶化。”

他强调，草案有助打击港独势力，恢复社会秩序，警队全力支持，并会充份履行职责，竭力维护国家安全，确保香港安全稳定。

随后，其余四个纪律部队的“一哥”（首长），即惩教署署长胡英明、香港海关关长邓以海、入境事务处署理处长区嘉宏、消防处处长梁伟雄，“接力式”地连环发文。四人发文的内容几近相同，均表示香港形势严峻，并表态全力支持“港版国安法”立法，竭力维护国家安全，确保香港安全稳定。